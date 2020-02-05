Киев шокирован заявлением Майка Помпео о принадлежности Крыма. Однако Украине лучше свыкнуться с правдой сейчас, чем годами жить в политической лжи.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил в беседе с РИА «Новости», что высказывание госсекретаря США нельзя назвать сенсацией.

«Руководитель внешнеполитического ведомства США, возможно, с досадой, но искренне озвучил то, о чем думают во всем западном мире», — заметил парламентарий.

Помпео, добавил Бальбек, скорее предпочел озвучить правду, чем оставлять Украину «годами пить сладкий мед политической лжи и несбывшихся надежд».

«Без сомнения, для официального Киева эти слова — настоящий шок: да — поддержка будет, но, как говорится, без души. Крым не просто отошел от берегов Украины, он просто отчалил и убыл за горизонт», — подчеркнул крымский депутат.

Попытки Украины «притянуть к своему причалу» полуостров будут безуспешными, заключил Руслан Бальбек.

Помпео назвал Крым потерянным для Украины на закрытой встрече в Киеве. В России в его словах увидели «в некоторой степени месседж России». В Крыму высказывание госсекретаря США назвали проявлением здравого смысла со стороны Вашингтона.