Белоруссия отменила визовые ограничения для граждан Латвии и Литвы

Граждане Латвии и Литвы с 15 апреля по 15 мая смогут въезжать в Белоруссию без визовых ограничений. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба пограничной службы Белоруссии.

«В течение этого периода граждане Латвии (имеющие статус негражданина Латвии) и Литвы могут воспользоваться правом безвизового въезда в Белоруссию неограниченное количество раз и находиться на всей территории Белоруссии», — говорится в сообщении ведомства.

Погранслужба напомнила, что иностранным иностранным гражданам при въезде в Белоруссии необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле), отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации, а также иметь при себе медицинскую страховку.

Также с 18 марта были отменены все ограничения на перемещение между Россией и Белоруссией для граждан.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на вопрос об интеграции двух стран в рамках Союзного государства от Бреста до Владивостока заявил, что «мы еще покажем им кузькину мать».