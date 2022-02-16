Сын тайской вебкамщицы утонул, пока мать позировала для фотосессии

Вечеринка в честь Дня святого Валентина моделей сайта Only Fans на вилле в Таиланде закончилась смертью двухлетнего ребенка. Мать мальчика оставила сына в бассейне, пока ее муж устраивал для нее фотосессию. Историю рассказала газета The Sun.

По данным издания, мать ребенка — известная в Таиланде модель, которая часто работает на платформах для взрослых, где позирует перед камерой в откровенных позах перед подписчиками.

Отец погибшего ребенка во время допроса рассказал полицейским, что вместе с женой работал в тот вечер. Но когда он услышал шум и крики около бассейна, прибежал туда.

«Я вытащил задыхающегося сына, но было уже слишком поздно», — заявил мужчина. Мать мальчика добавила, что у нее пропало желание жить.

Представители спасательных служб Паттайи заявили, что получили сообщение о критическом состоянии ребенка из района Пратамнак, где расположены дорогие виллы. Когда специалисты прибыли на место, отец и мать стояли около ворот и держали тело ребенка на руках.

Прибывшие по вызову медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не смогли. Расследование по факту смерти ребенка правоохранители проводить не стали.