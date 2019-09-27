«Для датчан это плохой сценарий». Энергетики прогнозируют Копенгагену репутационные потери

Копенгаген слишком быстро согласился на прокладку газопровода «Балтийская труба» из Норвегии в Польшу, и это было подозрительно, считает эксперт. Поскольку строительство «Северного потока — 2» согласовывалось не один год. По мнению Юшкова, для Копенгагена это ничем хорошим не закончится.

«Для датчан это плохой сценарий. Одно дело, когда им говорят „ничего не делайте, тяните время“. А другое, когда приказывают для одного газопровода тянуть время, а для другого — оформить все как можно быстрее. Это должно быть очень неприятно для датчан. Они показывают себя, как несамостоятельное государство», — пояснил Игорь Юшков.

Однако все это повышает шансы оператора «Северного потока-2» выиграть в суде иск против правительства Дании, которое тянет время, согласовывая строительство. Инвесторы проекта несут большие финансовые потери, так как ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» откладывается, и они уже готовы подать в суд.

«Все издержки, к примеру, за срыв контрактов на аренду трубоукладчиков, они собираются переложить на Копенгаген. … Если в ближайшее время Дания не выдаст разрешение или откажет в прокладке трубы, „Газпрому“ ничего не останется, как судиться», — отметил Юшков.

По данным сайта «Утро.ру», Европа надеется, что Дания выдаст разрешение. По мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, не стоит смешивать политические вопросы с бизнесом.