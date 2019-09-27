  • «Для датчан это плохой сценарий». Энергетики прогнозируют Копенгагену репутационные потери

    27 сентября 2019, 15:26

    Ольга Ломакина

    Копенгаген одобрил строительство на своей территории альтернативного польского газопровода вместо российского. Таким образом страна продемонстрировала свою несамостоятельность. По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, все это может плохо обернуться для репутации Дании. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    Копенгаген слишком быстро согласился на прокладку газопровода «Балтийская труба» из Норвегии в Польшу, и это было подозрительно, считает эксперт. Поскольку строительство «Северного потока — 2» согласовывалось не один год. По мнению Юшкова, для Копенгагена это ничем хорошим не закончится.

    «Для датчан это плохой сценарий. Одно дело, когда им говорят „ничего не делайте, тяните время“. А другое, когда приказывают для одного газопровода тянуть время, а для другого — оформить все как можно быстрее. Это должно быть очень неприятно для датчан. Они показывают себя, как несамостоятельное государство», — пояснил Игорь Юшков.

    Однако все это повышает шансы оператора «Северного потока-2» выиграть в суде иск против правительства Дании, которое тянет время, согласовывая строительство. Инвесторы проекта несут большие финансовые потери, так как ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» откладывается, и они уже готовы подать в суд.

    «Все издержки, к примеру, за срыв контрактов на аренду трубоукладчиков, они собираются переложить на Копенгаген. … Если в ближайшее время Дания не выдаст разрешение или откажет в прокладке трубы, „Газпрому“ ничего не останется, как судиться», — отметил Юшков.

    По данным сайта «Утро.ру», Европа надеется, что Дания выдаст разрешение. По мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, не стоит смешивать политические вопросы с бизнесом.