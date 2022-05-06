Дюжаррик рассказал о совместной работе ООН, России и Украины над эвакуацией с «Азовстали»

В ООН заявили о совместной работе с Россией и Украиной над организацией очередного вывоза мирных жителей с территории мариупольского комбината «Азовсталь». В обсуждениях также принимает участие Международный комитет Красного Креста (МККК).

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил на брифинге, что в тоннелях предприятия есть люди. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы продолжаем работать с МККК, с Украиной и РФ на высших уровнях, чтобы вывезти больше людей из Мариуполя и с „Азовстали“», — подчеркнул Дюжаррик.

Точное число гражданских лиц на заводе он назвать затруднился. ООН, по словам Дюжаррика, сосредоточилась на эвакуации мирного населения.

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс отмечал, что третью по счету операцию по выводу людей из Мариуполя и с «Азовстали» начали 5 мая.