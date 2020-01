Дизайнеры разработали программное обеспечение, генерирующее фото несуществующих ног

Робот от дизайнеров нью-йоркского креативного бюро MSCHF использует те же алгоритмы, что и другое их детище — нейросеть This person does not exist, создающая картинки несуществующих лиц на основе реальных фото.

Фотографии пока получаются неестественными, а оттого и по-настоящему «криповыми». Тем не менее, разработчики планируют усовершенствовать свой робот.

Чтобы получить одно такое изображение, надо отправить сообщение со словом «foot» или «feet» на определенный номер телефона, при этом не посредством обычных СМС, а с помощью iMessage или аналогичных мессенджеров для Android. К слову, картинка будет платной.

Глава коммерческого отдела MSCHF, Дэн Гринберг, в интервью развлекательному порталу Mashable рассказал, что робот функционирует на основе фотографий ног реальных людей. Их очень много по причине того, что для многих фетишистов это особый вид порно. В нем нет пошлости, а сами фото легкодоступны.

«Это приводит к необычной экономической модели, ведь картинки ног одновременно очень ценны и бесполезны. Получается интересная динамика спроса и предложения, когда потребители и создатели контента воспринимают его пользу по-разному», — указал Гринберг.

Он также добавил, что создатели не знают, будут ли сгенерированные изображения ног столь же востребованы, как и настоящие фото, однако это не мешает им продолжать работу над роботом.