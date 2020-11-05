Дизайнер оценил наряды претенденток на роль первой леди США

Эксперт назвала действующую носительницу этого звания настоящей принцессой Нью-Йорка. Мелания Трамп ярко проявляют свою любовь к моде.

«У нее очень элегантный образ, без налета гламура. Все очень выдержанное, но при этом есть и яркие акценты, детали, интересные принты. У нее очень хороший стилист», — отметила дизайнер.

Джилл Байден одевается без помощи стилистов. Супруга кандидата от демократов придерживается выдержанного стиля. Она не боится выходить в свет в одном и том же наряде больше одного раза. Этим она зарабатывает очки от сторонников разумного потребления.

«У нее образ взрослой женщины-педагога. Он очень классический, очень сдержанный, непримечательный. Возможно, если она станет первой леди, то над ней будут работать», — предположила Беляева.

Между гардеробами претенденток на роль хозяйки Белого дома прослеживается важное отличие — страсть Мелании Трамп к модным нарядам. Многие считают супругу действующего американского лидера иконой стиля. Жена главы США задает тренды. Именно она ввела в моду у политиков небесно-голубой цвет, отметила специалист.

По мнению дизайнера, образ первой леди создается не всегда только на основе стиля и представительности. Не менее важно, какую роль женщина играет в этих образах.