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    05 ноября 2020, 15:50

    Дизайнер оценил наряды претенденток на роль первой леди США

    Алена Макаренко

    Жена победителя на выборах президента США получит роль первой леди страны. Кто лучше справится с этой ролью — Мелания Трамп или Джилл Байден, порассуждала дизайнер Юлия Беляева. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
    Дизайнер оценил наряды претенденток на роль первой леди США

    Эксперт назвала действующую носительницу этого звания настоящей принцессой Нью-Йорка. Мелания Трамп ярко проявляют свою любовь к моде.

    «У нее очень элегантный образ, без налета гламура. Все очень выдержанное, но при этом есть и яркие акценты, детали, интересные принты. У нее очень хороший стилист», — отметила дизайнер.

    Джилл Байден одевается без помощи стилистов. Супруга кандидата от демократов придерживается выдержанного стиля. Она не боится выходить в свет в одном и том же наряде больше одного раза. Этим она зарабатывает очки от сторонников разумного потребления.

    «У нее образ взрослой женщины-педагога. Он очень классический, очень сдержанный, непримечательный. Возможно, если она станет первой леди, то над ней будут работать», — предположила Беляева.

    Между гардеробами претенденток на роль хозяйки Белого дома прослеживается важное отличие — страсть Мелании Трамп к модным нарядам. Многие считают супругу действующего американского лидера иконой стиля. Жена главы США задает тренды. Именно она ввела в моду у политиков небесно-голубой цвет, отметила специалист.

    По мнению дизайнера, образ первой леди создается не всегда только на основе стиля и представительности. Не менее важно, какую роль женщина играет в этих образах.