Дизайнер объяснила значение белой шубы Дейнерис в «Игре престолов»

«Сначала идея заключалась в том, что она отправлялась на драконе на север, и ей должно было быть тепло. Потом я решила, что она впервые делала что-то не для себя — обычно она преследовала свои цели, а тут она делала это ради любви», — рассказала Клэптон.

По словам дизайнера, Дейнерис в белой шубе видела себя спасительницей. Когда она приземлилась в таком виде на драконе, то была похожа на ангела милосердия. Это, считает Клэптон, вполне соответствовало внутреннему состоянию персонажа в тот момент.

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В то же время белый цвет символизирует чистоту и холодность Дейнерис, а еще проводит связь с ходоками.

Последняя серия восьмого, финального, сезона «Игры престолов» вышла 19 мая. Поклонники остались недовольны окончанием сериала, который длился восемь лет, и предложили переснять весь последний сезон.