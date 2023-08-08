Мир 08 августа 2023, 09:39 Диверсию внесли в список возможных причин взрыва в порту Дериндже Турецкий зерновой совет допустил версию о подрыве в порту Дериндже, но как маловероятную YouTube

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Правоохранители рассмотрят все версии произошедшего в порту города Дериндже провинции Коджаэли взрыва на элеваторе. Однако диверсия маловероятна, заявил телеканалу CNN Turk генеральный директор Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдап.

По его словам, в порту ввели усиленные меры безопасности и посторонний человек не мог проникнуть на его территорию. Даже сотрудники и чиновники проходили проверку и только после этого получали доступ.

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«Все возможности, конечно, оценят, но диверсия рассматривается как более слабая. <…> Проведут оценку, не игнорируя наличие каких-либо злоупотреблений или саботажа изнутри», — сказал он.

Ахмет Гюльдап сообщил, что записи камер видеонаблюдения уже проверили, но причину взрыва объявят только после детального расследования. В порту пострадали 13 элеваторов Турецкого зернового союза из 60. В них хранили 75 тысяч тонн пшеницы и ячменя.

Взрыв произошел днем 7 августа на одном из элеваторов, сообщили «Известия». Губернатор провинции Седдар Явуз заявил, что его могло спровоцировать большое скопление зерновой пыли при перегрузке пшеницы с судов.