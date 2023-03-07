Мир 07 марта 2023, 14:03 Диверсии в Энгельсе и «Мачулищах» готовили разные группировки с Украины — Лукашенко Лукашенко заявил, что диверсию на аэродроме в Энгельсе готовили на Украине YouTube

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Причастных к декабрьской диверсии на аэродроме Энгельса готовили на Украине. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.

«Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад», — напомнил он.

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Лукашенко заявил, что по кадрам из космоса не удалось отследить сам факт злодеяния. По его словам, в результате диверсии пострадали российские самолеты стратегического назначения.

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Лукашенко сказал, что на аэродромах в Энгельсе и «Мачулищи» действовали разные люди.

«[Организацию декабрьского инцидента поручили] другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины», — заявил он.

Попытка диверсии на белорусском аэродроме «Мачулищи» произошла в феврале. Тогда якобы из-за двух взрывов пострадал российский самолет А-50. По словам Лукашенко, причастных к этому инциденту уже задержали.