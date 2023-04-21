Мир 21 апреля 2023, 14:31 Диверсанты подорвали «Северные потоки» и скрылись под водой — Bloomberg Дайвер из Дании: подорвавшие «Северные потоки» могли скрыться на подводном аппарате РИА «Новости»

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Террористам, которые подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», нужно было быстро скрыться с места преступления. Это значит, что у них должен был быть быстроходный подводный аппарат. Такое мнение высказал один из самых опытных дайверов Дании, написало агентство Bloomberg.

Он отметил, что из-за долгой операции надводное судно могло привлечь лишнее внимание. По его мнению, преступникам нужно было также бесшумно доставить бомбу к трубопроводам.

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«Тот, кто осуществил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы», — сказал специалист.

Специалисты ВМС Дании оказались согласны с выводами дайвера. Ранее российский посол Владимир Барбин в Копенгагене сообщил, что датская сторона не захотела совместно с Россией проводить расследование по этому делу.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября 2022 года. Российский президент Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма. Знаменитый журналист из США Сеймур Херш предположил, что за диверсией стоят американские спецслужбы.