Под видом мирного жителя из Мариуполя хотел выехать диверсант вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Оперативные сводки».

Мужчину в Бердянске задержали российские военные.

Народная милиция Донецкой Народной Республики в субботу. 19 марта, рассказала, что девять человек сдались во время освобождения Марьинки от украинских военных. В ведомстве отметили, что командование вооруженных формирований все чаще сбегает, оставляя своих подчиненных.

Украинские военные бросают свои позиции с вооружением и документами. Те, кто не спасается бегством, а добровольно решает сложить оружие, говорят о преступных приказах своего командования.

Многие из них признаются, что власть страны бросила их, поэтому им стало очевидно, что выход из сложившейся ситуации может быть один — сдаться и отказаться поддерживать этот режим. Народная милиция ДНР сообщила 18 марта, что только за предыдущие сутки 26 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие. Пятерым из них была нужна медицинская помощь, которую они получили в полном объеме. Сейчас им ничего не угрожает.