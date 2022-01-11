«Дистанцирован от элит». Политолог удивился назначению Смаилова премьером Казахстана

Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отличается своей дистанцированностью от элит, и именно такой человек сейчас необходим во главе правительства президенту Касыму-Жомарту Токаеву. Такое мнение в эфире «360» высказал казахстанский политолог Андрей Чеботарев.

Политолог признался, что ожидал назначения на пост премьер-министра другого человека.

«Я ожидал, что будет назначен другой человек — Канат Бозумбаев, это нынешний руководитель акима Алма-Атинской области, один из людей, близких к президенту Касыму-Жомарту Токаеву, достаточно серьезный управленец. А Алихан Смаилов — действительно, это больше технократ, но именно сейчас, видимо, для президента это необходимо, потому что Смаилова прежде всего отличает дистанцированность от наших внутриэлитных групп влияния. То есть нельзя сказать, что он „чей-то человек“ и на кого-то ориентируется, как тот же экс-глава КНБ Карим Масимов», — сказал он.

Чеботарев отметил, что ему мало известно о политической карьере Смаилова, но в свое время он возглавлял комитет по статистике и является экономистом. По его мнению, он справится с возложенными на него обязанностями, особенно учитывая, что он не связан интересами с какими-то группами элит. Такие люди с большей отдачей работают на главу государства, подчеркнул политолог.

Масимов, упомянутый Чеботаревым, в свое время тоже возглавлял правительство, однако на фоне беспорядков в стране оказался в опале и был отправлен в отставку. Он и Смаилов обладают разным политическим весом, отметил политолог.

«Карим Масимов — это, можно сказать, наш политический тяжеловес. Тут и сравнивать нечего. И он пребывал длительное время на руководящих постах, в отличие от Смаилова», — сказал Чеботарев.

Президент Казахстана после начала протестов в первых числах января распустил правительство. Сегодня, 11 января, Токаев подписал указ о назначении новым премьер-министром Алихана Смаилова. Его кандидатуру ранее одобрили депутаты нижней палаты парламента.