Disney+ убрал серию «Симпсонов» с озвучкой Майкла Джексона

С платформы удалили серию, которая называется «Совершенно безумный папа». Это первый эпизод третьего сезона сериала. Его премьера состоялась 19 сентября 1991 года. Джексон озвучил персонажа, которого зовут Леон Комповски — Гомер Симпсон встретился с ним в психбольнице. Эта серия является одной из любимой среди фанатов «Симпсонов». Руководство Disney+ пока никак не прокомментировало свое решение.

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Шоураннеры мультсериала решили изъять эпизод «Совершенно безумный папа» из обращения после премьеры документального фильма о Джексоне «Покидая Неверленд», премьера которого состоялась в марте 2019 года. В этой ленте двое мужчин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны певца, когда они были детьми.

Disney+ запустили 12 ноября. На самом старте множество пользователей столкнулись с техническими проблемами — они не смогли авторизоваться или посмотреть трансляцию. Позже специалисты сервиса все починили.