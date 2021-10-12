Disney сообщила о смерти старейшей сотрудницы компании

Старейшая сотрудница The Walt Disney Company Рути Томпсон умерла в 111 лет. Женщина проработала в компании на должности художницы около 40 лет, написало издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя Disney.

Рути Томпсон в последнее время лечилась в медучреждении от Фонда кино и телевидения. Она любила повторять, что Микки Маус вырос вместе с ней. Причину смерти женщины представители компании не называют, сообщило РИА ФАН.

Томпсон начинала свою карьеру с создания мультфильмов студии. Она приложила свою руку к рождению на свет «Белоснежки и семи гномов» и других известных картин. Окончив работать в Disney в 1975 году. Рути была задействована в нескольких анимационных студиях на протяжении десяти лет.