Disney сократила 28 тысяч работников парков развлечений

Компания Disney решила уволить порядка 28 тысяч сотрудников парков развлечений по всему миру из-за кризиса. Некоторые из парков стоят закрытые в связи ограничительными мерами, вызванными пандемией коронавируса нового типа.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании, примерно две трети сокращаемых работников приходили в парки на неполный рабочий день.

При этом руководство заявило, что пыталось избежать увольнений за счет сокращения расходов, приостановки проектов и оптимизации операций, также компания продолжала выплачивать медицинские пособия уволенным работникам с апреля.

Тематические парки развлечений компании Disney открылись для посетителей, но только при условии ограниченного числа людей в них. Закрытым на данный момент остается Диснейленд в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что 23 сентября к властям штата Калифорния обратилось руководство Walt Disney Co с просьбой снова разрешить работу парка развлечений Диснейленд, который закрыт уже полгода из-за пандемии COVID-19.