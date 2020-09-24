Disney снова перенес премьеру «Черной вдовы»

Картина должна выйти на большие экраны 7 мая 2021 года. Причина повторного переноса премьеры не уточняется.

Напомним, что изначально выход картины на большие экраны был запланирован на 1 мая этого года, однако на фоне вспышки коронавируса его перенесли на 6 ноября.

Фильм «Черная вдова» расскажет о прошлом Наташи Романофф: героине в исполнении актрисы Скарлетт Йоханссон предстоит встретиться с призраками прошлого и раскрыть опасный заговор. Режиссерское кресло при создании фильма заняла Кейт Шортланд.