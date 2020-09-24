Disney снова перенес премьеру «Черной вдовы»
Компании Walt Disney в очередной раз перенесла премьеру фильма «Черная вдова». Об этом сообщило ИА Nation News.
Картина должна выйти на большие экраны 7 мая 2021 года. Причина повторного переноса премьеры не уточняется.
Напомним, что изначально выход картины на большие экраны был запланирован на 1 мая этого года, однако на фоне вспышки коронавируса его перенесли на 6 ноября.
Фильм «Черная вдова» расскажет о прошлом Наташи Романофф: героине в исполнении актрисы Скарлетт Йоханссон предстоит встретиться с призраками прошлого и раскрыть опасный заговор. Режиссерское кресло при создании фильма заняла Кейт Шортланд.