Disney+ представит шоу по мотивам «Звездных войн»

Disney+ представит шоу в 2020 году. Оно будет называться «Звездные войны: Испытания храма джедаев». Целевой аудиторией станут дети. Мальчикам и девочкам предложат проявить «ключевые качества джедаев». Ребятишки в рамках шоу будут проходить испытания на мужество, знания и силу.

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Предполагается съемка в трех локациях. Первая будет представлять собой храм джедаев, вторая — борт космического корабля, третья — покрытую лесом планету. На роль ведущего пригласили Ахмеда Беста, который исполнял роль Джа Джа Бинкса.

Бест станет джедаем-магистром. Его лучшим другом и помощником в шоу окажется «удивительный гуманоидный дроид».