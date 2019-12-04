Disney+ представит шоу по мотивам «Звездных войн»
Исполнитель роли Джа Джа Бинкса станет звездой нового игрового щоу от Disney+. Проект будет создан по мотивам «Звездных войн». Об этом сообщил портал Variety.
Disney+ представит шоу в 2020 году. Оно будет называться «Звездные войны: Испытания храма джедаев». Целевой аудиторией станут дети. Мальчикам и девочкам предложат проявить «ключевые качества джедаев». Ребятишки в рамках шоу будут проходить испытания на мужество, знания и силу.
В сериале «Мандалорец» нашли первый киноляпПодробнее
Предполагается съемка в трех локациях. Первая будет представлять собой храм джедаев, вторая — борт космического корабля, третья — покрытую лесом планету. На роль ведущего пригласили Ахмеда Беста, который исполнял роль Джа Джа Бинкса.
Бест станет джедаем-магистром. Его лучшим другом и помощником в шоу окажется «удивительный гуманоидный дроид».