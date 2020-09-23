Disney попросил открыть Диснейленд в Калифорнии

К властям штата Калифорния обратилось руководство Walt Disney Co. Компания просит снова разрешить работу парка развлечений Диснейленд. Он не работает уже полгода из-за пандемии COVID-19.

С одобрения чиновников Disney вновь открыл парки в Шанхае, Париже и американской Флориде. В них ограничена посещаемость, действует требование носить маски и другие меры по предотвращению распространения коронавируса. В пятницу свои двери для посетителей откроет парк в Гонконге, сообщило агентство Reuters.

Представители Диснейленда подчеркнули, что принимаемые ими меры безопасности оказались успешными и получили высокие оценки по результатам проведенных опросов. На представленном ими видео показано, как в парках соблюдается социальная дистанция, а его посетители довольны посещением.

Генеральный директор Диснейленда Джош Д’Амаро призвал калифорнийских чиновников разработать «справедливые правила», которые позволили бы парку развлечений в штате снова открыться.

«Как вы можете видеть из сегодняшнего обсуждения, мы готовы. И, что еще более важно, пора», — сказал он.

Диснейленд обеспечивал порядка 80 тысяч рабочих мест. Чем дольше тянут с его открытием, по словам Д’Амаро, тем разрушительнее будут последствия для экономики штата.

«Уверен, что с правильными руководящими принципами и нашим многолетним опытом эксплуатации мы сможем перезапустить Диснейленд и вернуть людей к работе», — заключил он. Официальных комментариев по поводу этого запроса пока не поступало.

Уровень распространения коронавируса в округе Ориндж, где расположен Диснейленд, сейчас оценивают как существенный. Всего в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, подтвердили более 6,8 миллиона случаев COVID-19.