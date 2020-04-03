Disney перенесет все свои главные премьеры из-за коронавируса

Студия Disney перенесла релиз фильма «Мулан» на 24 июля из-за пандемии коронавируса. Премьера блокбастера киновселенной Marvel «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон теперь состоится 6 ноября.

Как сообщил портал deadline.com, студия перенесла выходы целого ряда кинокартин. Так, фильм «Доктор Стрэндж 2», с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли теперь выйдет на экраны 5 ноября 2021 года. «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном перенесли на 30 июля 2021 года. «Тор: Любовь и гром» с Крисом Хемсвортом — на 18 февраля 2022 года.

Фильм «Мулан» рассказывает историю о бесстрашной молодой девушке. Она выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии. И противостоять захватчикам Китая.

«Черная вдова» повествует о воссоединении Наташи Романофф из вселенной Marvel со своей семьей и дальнейшем противостоянием с Таскмастером.

Из-за пандемии коронавируса в мире отменяются и переносятся массовые мероприятия. 18 марта отменили международный музыкальный конкурс Евровидение-2020. Футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут возобновить лишь в июле или августе.

На текущий момент в мире 1 083 084 человек заражены инфекцией. 58 тысяч погибли. Ранее сообщил Disney, что отложил релиз фильма «Черная вдова» и ряда других фильмов на неопределенный срок.