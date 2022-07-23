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    23 июля 2022, 20:22

    Disney и Sony решили вернуться в Россию через параллельный импорт

    Дарья Бунякова

    Киностудии Disney и Sony решили снова показывать свои фильмы на российском широком экране. Для этого они ищут пути параллельного импорта, заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

    Disney и Sony решили вернуться в Россию через параллельный импорт

    По словам главы ассоциации, иностранные киностудии перестали работать в России, но это не означает прекращения поставок фильмов. Также закрытие офисов не говорит о том, что студии не пытаются найти канал для показа своих лент на территории России.

    «Disney, Paramount, Sony, Warner Brothers не могут официально сказать: „Мы работаем с Россией“. Все они ищут каналы параллельного импорта», — сказал Воронков в разговоре с РИА «Новости».

    Ранее о параллельном импорте зарубежных фильмов говорил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он предложил прибегнуть к параллельному прокату или устроить принудительное лицензирование иностранных картин.

    После приостановки работы The Walt Disney Company и Sony Pictures в России некоторые кинотеатры продолжили показывать зарубежные фильмы. Тогда юристы поясняли, что за пиратские сеансы могут и наказать.