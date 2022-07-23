Disney и Sony решили вернуться в Россию через параллельный импорт

Киностудии Disney и Sony решили снова показывать свои фильмы на российском широком экране. Для этого они ищут пути параллельного импорта, заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По словам главы ассоциации, иностранные киностудии перестали работать в России, но это не означает прекращения поставок фильмов. Также закрытие офисов не говорит о том, что студии не пытаются найти канал для показа своих лент на территории России.

«Disney, Paramount, Sony, Warner Brothers не могут официально сказать: „Мы работаем с Россией“. Все они ищут каналы параллельного импорта», — сказал Воронков в разговоре с РИА «Новости».

Ранее о параллельном импорте зарубежных фильмов говорил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он предложил прибегнуть к параллельному прокату или устроить принудительное лицензирование иностранных картин.

После приостановки работы The Walt Disney Company и Sony Pictures в России некоторые кинотеатры продолжили показывать зарубежные фильмы. Тогда юристы поясняли, что за пиратские сеансы могут и наказать.