Диснейленд в США закрыли из-за коронавируса

В американском Анахайме (Калифорния) с 14 марта из-за пандемии коронавируса закрываются два тематических парка компании Walt Disney — Disneyland Park и Disney California Adventure Park. Гостиницы будут работать до следующего понедельника.

Как сообщила The New York Times, причиной стало распространение уханьской пневмонии, хотя в самих парках не было зафиксировано ни одного случая инфицирования. Руководство компании заявило, что сохранит содержание своих работников на все время карантина. Когда он закончится, не сообщается. Парки также вернут деньги посетителям, которые забронировали проживание в отелях заранее.

«Самое счастливое место на земле» ежегодно принимает почти 19 миллионов посетителей. Несмотря на отмены концертов и публичных мероприятий последних дней, наплыв посетителей в Диснейленде меньше не стал. Людей было так много, что они вынуждены были выстаивать часовые очереди, чтобы попасть «Космическую гору».

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что вынужден был запретить многолюдные собрания из-за коронавируса. Скорее всего, будут закрыты и другие тематические парки штата, включая Universal Studios в Лос-Анджелесе и Берри-Фарм Нотта в Буэна-Парке.

Диснейленд в Анахайме, открывшийся в 1955 году, стал первым тематическим парком Диснея. Сейчас в нем работает 31 тысяча человек. В 2018 году парк принес в казну Калифорнии 8,5 миллиардов долларов.

За всю историю он закрывался всего трижды — после убийства президента США Джона Кеннеди, после землетрясения в Нортридже и 11 сентября после террористической атаки.

Из-за пандемии коронавируса в Осло до 25 марты был закрыт для посещений Музей с произведениями художника Эдварда Мунка.