Диснейленд в США в разгар COVID-19 разрекламировал открытие парка. Ролик переделали в трейлер к хоррору

Популярный во всем мире парк «Диснейленд» выпустил радостный ролик об открытии филиала в США. Но пользователям видео показалось неуместным, и они переделали его на свой лад.

На кадрах, выложенном в официальном сообществе парка, сотрудники в масках вытирают пыль с аттракционов и зовут всех посетить это место после перерыва. Призыв «Добро пожаловать домой» повторили десятки работников.

Пользователи соцсетей недоумевают, почему парк отрывается именно сейчас — когда во Флориде и других штатах — пик по числу зараженных коронавирусом, а США — по-прежнему на первом месте по количеству выявленных случаев.

Особо остроумные выложили ролик с перемонтированным закадровым текстом. В нем голоса уже не зовут в парк, а просят оставаться дома. При этом они произносят текст под тревожную музыку.

Некоторые в комментариях заметили, что теперь рекламный ролик «Диснейленда» больше походит на трейлер к фильму ужасов.

В США почти 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 137 тысяч погибших.