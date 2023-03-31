Мир 31 марта 2023, 13:05 Дискуссию в ЕС по отправке миротворцев на Украину сочли опасной Песков назвал опасными разговоры в ЕС по отправке миротворцев на Украину Википедия

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Обсуждаемая в Европейском союзе идея о вероятной отправке миротворческого контингента на Украину является потенциально опасной, если такие разговоры идут всерьез. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Важно обратить внимание на это заявление. Если речь действительно идет о „проговорах“, то это потенциально опасное обсуждение», — сказал он.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страны ЕС близки к началу обсуждения вероятной отправки на Украину «войск миротворческого типа». Он подчеркнул, что ранее Евросоюз никогда не был так близко к этой границе в украинском конфликте.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял «360», что идея отправки миротворцев не является новой. По его словам, западные страны с самого начала конфликта на Украине планировали отправить в зону СВО миротворческие силы.