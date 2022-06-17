Дирижер Мастранджело рассказал о жизни в России

Дирижер Фабио Мастранджело рассказал, почему не уехал из России после начала спецоперации. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что многие знакомые спрашивали у него, будет ли он возвращаться в Италию.

«Ответ был: „Однозначно нет, я останусь в России“. У меня даже сомнений не было: семья здесь, работа здесь, все, что я хотел от жизни, я получил прежде всего в России», — рассказал Мастранджело.

Дирижер отметил, что ему нравится работать в России, так здесь много талантливых людей. Также он выразил надежду, что в дальнейшем международные отношения с другими странами наладятся.