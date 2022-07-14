Дирижер Ланде получил российское гражданство

Дирижер Владимир Ланде стал гражданином России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Красноярска.

По данным газеты «Взгляд», Ланде руководит Красноярским симфоническим оркестром. Перед получением паспорта он принес присягу гражданина России.

«Решением Главного управления МВД России по Красноярскому краю Владимир Ланде был принят в гражданство Российской Федерации на основании факта рождения на территории РСФСР», — сообщили в пресс-службе.