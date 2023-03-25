Мир 25 марта 2023, 18:52 Директора школы в США заставили уволиться из-за показа статуй эпохи Возрождения детям. Родители сочли их порнографией Би-би-си: директору школы во Флориде пришлось уволиться из-за показа статуи Давида детям flickr

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Директор школы в американском штате Флорида Хоуп Каррасакия была вынуждена уволиться из-за жалобы родителей на показ школьникам «порнографических картинок». Оказалось, речь шла о статуе Давида и фреске «Сотворение Адама» работы Микеланджело, а также «Рождении Венеры» Боттичелли. Дети из Tallahassee Classical School изучали творения художников эпохи Возрождения на уроке по истории искусств, сообщила Русская служба «Би-би-си».

Двое родителей сочли, что показ обнаженных фигур шестиклассникам нужно согласовывать с их семьями до урока, а один и вовсе назвал работы великих мастеров порнографией, к которой нельзя допускать детей. Глава школьного совета Барни Бишоп указал на то, что предыдущий директор рассылал родителям уведомления о том, что на уроке будут показывать работы Микеланджело. По мнению Бишопа, показывать полную статую Давида школьникам в определенном возраста вполне уместно, но нужно «уточнить, в каком именно».

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В итоге совет поставил Хоуп Каррасакию перед выбором: уйти самой или дождаться официального увольнения. Причину ей не назвали, но женщина связала ситуацию с недавними претензиями к ней.

Она занимала пост меньше года.