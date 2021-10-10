Директора школы в Канаде потребовали уволить за любовь к группе Iron Maiden

Родители старшеклассников школы Eden High School в Онтарио (Канада) собрали 400 подписей под петицией с требованием уволить директора учебного заведения Иден Бернс. Причиной стала ее любовь к классической хэви-метал-группе Iron Maiden.

Инициатор петиции Дебби Линн заявила Insider, что глубоко обеспокоена тем, что директор «открыто демонстрирует сатанинские символы и свою приверженность сатанинским практикам» на платформах соцсетей, где их могут увидеть учащиеся. Речь идет о фотографии с изображением цифр 666, которые якобы являются обозначением антихриста.

Петицию в поддержку Бернс подписали 10 тысяч человек. В тексте сказано, что пара родителей не может судить о педагоге только на основании ее постов.

«Eden High School — государственная школа, а не христианская. Если вам не нравится ее директор, отправьте своего ребенка в другое учебное заведения», — написали защитники директора.

Издание отметило, что христианский фундаментализм приобретает в стране все большее звучание. Например, известный борец с оккультизмом Пэт Пуллинг заявила, что фэнтезийная настольная ролевая игра Dungeons & Dragons спровоцировала самоубийство ее дочери и поэтому опасна для детей.

Жалобы родителей вынудили уволиться учителя математики Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств (МЦХШ при РАХ) Георгия Заносова. Он не скрывал своего увлечения БДСМ и публиковал тематические фото в соцсетях.