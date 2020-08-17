Директора минского театра Янки Купалы уволили. Он поддержал оппозицию

«Это действительно так», — отметила собеседница агентства в ответ на вопрос об увольнении. О причинах ухода Латушко она ничего не сказала.

В культурном учреждении также рассказали, что работники театра пишут заявления об увольнении. По словам источника, что «параллельные процессы», при этом сотрудников не увольняют, они уходят сами.

Сегодня стало известно, что с Латушко был разорван трудовой договор. Пресс-служба театра также опубликовала видео на своей странице в Facebook, на котором работники заявили о том, что испытывают давление после того, как «выразили свою позицию и подняли бело-красно-белый флаг над театром». Они пообещали, что будут стоять на защите всего коллектива, в том числе и Латушко.