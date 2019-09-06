Директора антикоррупционного бюро Незалежной оштрафовали за элитный отдых в охотничьем хозяйстве
Главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника оштрафовали за элитный отдых. Сумма штрафа составила 135 долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Газета.ru» рассказала, что Сытника заподозрили в том, что он несколько раз проводил отдых на территории охотничьего хозяйства и не внес в его в декларацию. Уточняется, что отдых обошелся примерно в 20 тысяч долларов. При этом за чиновника платило третье лицо. Адвокат Сытника Владислав Кича намерен обжаловать судебное решение.
«Решение суда притянуто за уши и по форме, и по сути», — заметил юрист.