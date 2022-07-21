Директор ЦРУ заявил, что стал седым из-за переговоров с русскими

Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел из-за переговоров с русскими и иранцами. Об этом ему напомнили фотографии президентов России и Ирана.

Как заявил Бернс, фотографии российского лидера Владимира Путина и верховного лидера Ирана Али Хаменеи не вызывают у него ностальгию.

«Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», — заявил директор управления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Он также отметил, что власти России якобы намерены восстановить сферы влияния в соседних странах. Бернс добавил, что российская сторона хочет вернуть великую силу страны, но не верит, что этого можно добиться «без контроля над Украиной».

Президенты России, Ирана и Турции 19 июля впервые за два года провели переговоры в Тегеране. Они приняли совместное заявление по итогам саммита стран — гарантов астанинского процесса по Сирии. Лидеры стран подтвердили желание укреплять трехстороннее сотрудничество и добиваться нормализации ситуации в Сирии.