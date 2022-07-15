Директор ЦРУ внезапно прилетел в Армению

Директор ЦРУ Уильям Бернс неожиданно приехал в Ереван. Посольство США об этом заранее не объявляло, написал «Sputnik Армения».

«Как сообщают источники Sputnik Армения, Уильям Бернс прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне», — сказано в сообщении агентства.

При этом американское посольство не распространяло никаких данных о предстоящем визите Бернса. Цели его визита также не уточняются.