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    15 июля 2022, 14:40

    Директор ЦРУ внезапно прилетел в Армению

    Директор ЦРУ Бернес прилетел в Армению с неанонсированным визитом

    Наза Салех Захи

    Директор ЦРУ Уильям Бернс неожиданно приехал в Ереван. Посольство США об этом заранее не объявляло, написал «Sputnik Армения».

    «Как сообщают источники Sputnik Армения, Уильям Бернс прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне», — сказано в сообщении агентства.

    При этом американское посольство не распространяло никаких данных о предстоящем визите Бернса. Цели его визита также не уточняются.