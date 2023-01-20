Мир 20 января 2023, 02:10 Директор ЦРУ тайно приезжал на Украину — СМИ The Washington Post: директор ЦРУ тайно приезжал в Киев и рассказал Зеленскому «планы» РФ РИА «Новости»

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Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приезжал на Украину, чтобы рассказать президенту страны Владимиру Зеленскому о «планах» России. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

«Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским, и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии», — заявил неназванный представитель США.

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По информации издания, директор ЦРУ рассказал украинскому лидеру о «планах» России на ближайшее время. Зеленского больше всего волновал вопрос, как долго он еще может надеяться на поддержку американцев и стран Запада. Бернс предупредил, что в какой-то момент ему станет сложнее получать эту помощь.

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Как подчеркнули журналисты, после встречи с директором ЦРУ у президента Украины появилось ощущение, что поддержка остается сильной.

Выделенного в конце 2022 года финансирования должно хватить как минимум до конца лета. Речь идет о 45 миллиардах долларов. По словам источников газеты, Украина рассчитывает получить еще один пакет военной помощи на миллиард долларов.