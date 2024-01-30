30 января 2024, 18:25
Директор ЦРУ предрек Украине большое испытание на выносливость
Глава ЦРУ Бернс: 2024 год станет для Украины испытанием на выносливость
Директор ЦРУ Уильям Бернс написал в статье для Foreign Affairs, что Украину ждет непростой год. По его мнению, Россия уверена, что «раздавит Украину», а также измотает ее западных союзников.
«Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость», — подчеркнул глава американского разведывательного ведомства.
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Он также указал, что США лишились своего лидерства из-за растущего влияния России и Китая. Бернс подчеркнул, что «реваншизм» России и подъем КНР создают дополнительные геополитические риски.
Президент Владимир Путин говорил, что многополярный мир создается в связи с ростом потенциала многих стран. В России неоднократно выступали за соблюдение принципа неделимой безопасности и формирование справедливого порядка.
На Западе по-прежнему не хотят сворачивать помощь Украине, поскольку не могут смириться с поражением, заявили в МИД РФ. Кроме того, поставки вооружений киевскому режиму выгодны с экономической точки зрения, добавили в ведомстве.
США
Россия
Украина
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