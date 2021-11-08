Донбасс — это территория с особым статусом, где необходимо соблюдать все Минские договоренности. Такое заявление во время визита в Москву сделал директор ЦРУ Уильям Бернс. О его позиции рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«И на встрече президентов Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса <...> — на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей, включая особый статус Донбасса», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова.

В начале сентября сенатор Сергей Цеков предупредил, что если Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, то это приведет к серьезным проблемам. По словам члена Совфеда, в роли провокаторов в этой ситуации выступают Соединенные Штаты, которым стоит помнить, что не они решают судьбу договоренности по Донбассу.

До этого советник делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что страна снялась с крючка Минских соглашений.