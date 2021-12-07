Директор ЦРУ обвинил власти России в «аппетите к риску»

Директор ЦРУ Уильям Бернс обвинил российские власти в «аппетите к риску» в контексте Украины. Он считает, что на это важно ответить с помощью дипломатии.

Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

«Я бы не стал недооценивать аппетит к риску президента Путина в вопросе Украины», — заявил глава ЦРУ

Также он отметил, что на действия России необходимо отвечать, не только действиями по сдерживанию, но и с помощью дипломатии.

Ранее Bloomberg сообщил о планах США и Евросоюза ввести санкции против России на обмен валют в случае ее вторжения на Украину. По информации агентства, ограничения могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Однако американские и европейские политики не рассматривают запрет России пользоваться системой финансовых платежей Swift, так как это нанесло бы ущерб рядовым жителям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает сообщения о возможных американских санкциях против ближайшего окружения президента России Владимира Путина продолжением информационной истерики.