Мир 01 июля 2023, 03:58 Директор ЦРУ обсуждал в Киеве планы возвращения территорий — СМИ WP: директор ЦРУ обсуждал в Киеве переговоры с Москвой и возвращение территорий Украине РИА «Новости»

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Глава ЦРУ Уильям Бернс во время своей секретной поездки в Киев в июне обсуждал планы по возвращению Украине территорий и проведение переговоров с Москвой в течение этого года. Об этом написала газета The Washington Post.

Источники издания сообщили, что украинские чиновники рассказали Бернсу об «амбициозной стратегии» по возвращению территорий и началу переговоров с Россией. Согласно этому плану, украинская армия разместит артиллерию и ракетные системы вблизи линии разграничения с Крымом.

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«Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу», — заявил высокопоставленный украинский чиновник.

Как сообщила газета, целью «необъявленного визита» было подтвердить, что Вашингтон продолжит снабжать Украину разведданными. Бернс в Киеве встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведывательного сообщества страны.

Директор ЦРУ в мае посетил Китай с тайной миссией. В Пекине Бернс встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи по каналам разведки.