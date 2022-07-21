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    21 июля 2022, 02:03

    Директор ЦРУ назвал Путина «слишком здоровым»

    Директор ЦРУ Бернс: Путин является слишком здоровым

    Дарья Бунякова

    Президент России Владимир Путин является слишком здоровым. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, назвав эту информацию неформальной оценкой разведки.

    Директор ЦРУ назвал Путина «слишком здоровым»

    «Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но, насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — сказал директор ЦРУ во время мероприятия Аспенского форума.

    Ранее российский лидер закашлялся на заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Президент извинился и объяснил свой кашель работой кондиционеров. Он рассказал, что 19 июля ездил в Тегеран, где было +38 градусов.

    В конце мая слухи о болезни Путина опроверг глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что глава государства ежедневно появляется на публике. По словам министра, вменяемые люди вряд ли могут заметить у президента признаки какого-то недуга. Он заявил, что все голословные заявления останутся на совести их распространителей.

    Слухи о «болезни» Путина активно распространяют западные журналисты. Они приписывают президенту различные недомогания, чтобы посеять панику среди населения страны.