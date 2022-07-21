Директор ЦРУ назвал Путина «слишком здоровым»

Президент России Владимир Путин является слишком здоровым. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, назвав эту информацию неформальной оценкой разведки.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но, насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — сказал директор ЦРУ во время мероприятия Аспенского форума.

Ранее российский лидер закашлялся на заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Президент извинился и объяснил свой кашель работой кондиционеров. Он рассказал, что 19 июля ездил в Тегеран, где было +38 градусов.

В конце мая слухи о болезни Путина опроверг глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что глава государства ежедневно появляется на публике. По словам министра, вменяемые люди вряд ли могут заметить у президента признаки какого-то недуга. Он заявил, что все голословные заявления останутся на совести их распространителей.

Слухи о «болезни» Путина активно распространяют западные журналисты. Они приписывают президенту различные недомогания, чтобы посеять панику среди населения страны.