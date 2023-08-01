Мир 01 августа 2023, 15:59 Директор центра изучения Африки НИУ ВШЭ Маслов: Нигер является важнейшим источником сырья для Франции

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Нигер продолжает оставаться одним из главных источников сырья для Франции, его значение велико для всей экономики и внешней политики европейской страны. Об этом рассказал директор центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, Нигер является ключевым поставщиком урана для атомной промышленности Франции. Особенно это важно для страны на фоне проблем со снабжением Европы газом.

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Маслов отметил, что французов также интересует воинский контингент, размещенный в Нигере.