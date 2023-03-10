Мир 10 марта 2023, 21:55 Директор Центра европейской информации Топорнин рассказал о шансах фон дер Ляйен возглавить НАТО Директор Центра европейской информации Топорнин: НАТО не станет менять руководство

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Представители НАТО не хотели бы менять руководство, из-за чего шансы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен занять этот пост малы. Таким мнением поделился директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, на данный момент существует много кандидатов на пост руководителя НАТО. Однако на данный момент представителей альянса устраивает работа нынешнего главы Столтенберга, поэтому они намерены продлить его полномочия.

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«Сам Столтенберг сказал, что у него есть определенные проекты и планы, которые требуют дальнейшей реализации», — отметил Топорнин.

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