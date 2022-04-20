Директор рассказала, как тероборона Украины захватила ее школу в Херсоне

Российские военнослужащие обнаружили в одной из школ Херсона штаб подразделения территориальной обороны Украины. Директор рассказала телеканалу «Звезда», как детское образовательное учреждение превратили в опорный пункт.

«В школу ворвались украинские вооруженные силы, переодетые в гражданскую форму. Они быстро начали расселяться по классам, заносить какие-то коробки, вещи, аппаратуру, большие тюки. Меня они из школы выгнали, под угрозой расправы сказали уходить отсюда. Я ушла», — рассказала Татьяна Васюнина.

Она призвала не использовать детские учебные заведения и медицинские центры в военных целях, потому что это влечет большую опасность.

В Минобороны России сообщили, что школа использовалась украинцами как пункт дислокации и опорный пункт. Военные нашли здесь склад боеприпасов, лекарств и снаряжения, ящики стояли даже в подвале. Кроме того, в здании остались документы, по которым удалось найти участников теробороны. Один из них показал схрон с оружием у себя дома — автоматы Калашникова и патроны были спрятаны в металлическую трубу и залиты монтажной пеной.

Сейчас школа разминирована, военные вывезли из нее все боеприпасы и проверили на наличие ловушек. Здание передали в ведение администрации.

Еще один склад боеприпасов обнаружила в Херсонской области Росгвардия. Сотни крупнокалиберных снарядов и ракет «Ураган» изъяли из незаконного оборота.