Директор по этике Activision Blizzard Таунсенд покинула должность из-за скандала | 360°

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04 октября 2022, 23:57

Директор по этике Activision Blizzard Таунсенд покинула должность из-за скандала

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04 октября 2022, 23:57

Директор по этике Activision Blizzard Таунсенд покинула должность из-за скандала

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Директор Activision Blizzard по соблюдению нормативных требований Фрэнсис Таунсенд ушла в отставку. Причина заключается в скандале. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Wall Street Journal.

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Несмотря на уход с должности, женщина останется в совете директоров. Женщина успела испортить свою репутацию до вступления в компанию. Ранее она занимала пост помощника президента по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом при Джордже Буше-младшем. В 2004 году она посетила тюрьму Абу-Грейб, где оказала давление на заключенных для получения информации.

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