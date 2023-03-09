Мир 09 марта 2023, 06:26 Директор Нацразведки США оценил вероятность выхода конфликта за пределы Украины Нацразведка США: Россия не заинтересована в прямом военном конфликте с НАТО РИА «Новости»

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Власти России не заинтересованы в вооруженном столкновении с НАТО и не делюют ничего, чтобы его спровоцировать. Однако риск эскалации конфликта есть, предупредил в отчете «Ежегодная оценка угроз» директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Руководство страны до сих пор избегало действий, которые могли бы вывести конфликт на международный уровень, заявил он. Однако риск эскалации все же есть, Эврил Хейнс назвал его значительным.

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«Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть вероятность того, что это произойдет», — предупредил он.

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Директор разведки назвал проведение спецоперации тектоническим событием, которое изменило отношения России с Западом и Китаем. Эскалация противостояния и прямой вооруженный конфликт с западными странами несет в себе больший риск, с которым мир в последние десятилетия еще не сталкивался.

Китай и Россия, по мнению автора отчета, стремятся достичь стратегической стабильности в отношениях с США за счет наращивания и развития некоторых вооружений, в том числе нетрадиционных для обхода американской противоракетной системы. Он предупредил, что из-за этого трудно достичь согласия по контролю над вооружением, особенно на многостороннем уровне.