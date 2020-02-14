Директор «Нафтогаза» подал иск против «Нафтогаза»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко направил в Печерский суд иск против собственной компании с требованием выплатить ему премию, причитающуюся ему за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Об этом он сообщил в эфире программы «Обратный счет» на канале «UA: Первый». Витренко утверждает, что премия является частью зарплаты, и выплачивается автоматически.

«Я требую выполнения „Нафтогазом“ обязательств по трудовому договору — выплаты зарплаты. Эта премия — это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была быть автоматически выплачена 30 декабря», — заявил он.

Витренко утверждает, что руководство страны его обращения проигнорировало. Он выразил надежду, что на Печерский суд никто не будет оказывать давление, и его решение будет справедливым.

На невыплату премии в установленный срок Витренко пожаловался 11 февраля в Facebook.