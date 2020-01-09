Директор «Нафтогаза» рассказал о выгодах газового контракта для Украины

Кроме того, он пояснил, что «Газпром» будет рассчитываться не за количество перегоняемого в Европу газа, а за те объемы, которые он зарезервировал за собой ранее.

«Несмотря на то, что система не была полностью загружена и объемы были не очень значительные, „Газпром“ будет платить за все объемы, которые были зарезервированы», — пояснил Юрий Витренко.

Еще одну положительную сторону контракта по транзиту газа назвал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он пояснил, что теперь официальному Киеву проще импортировать газ из Европы по «виртуальному реверсу». То есть, часть отправляемого в Европу газа можно выкупить на территории Украины по согласованию с европейским оператором.

Ранее Витренко заявлял, что по контракту Украина получит более семи миллиардов долларов, благодаря новой системе расчетов.

«Газпром» и «Нафтогаз» очень долго не могли прийти к единому мнению по пунктам нового контракта. Старый договор истекал с наступлением 2020 года. В итоге к соглашению стороны пришли только 30 декабря, подписав договор о продолжении транзита газа через Украину на пять лет с возможностью его пролонгации.