Мир 23 июня 2023, 16:16 Директор Института стран Азии и Африки Маслов прокомментировал «прямоту» Байдена в отношении Си Цзиньпина Алексей Маслов: они не просто обиделись, мне кажется, они даже психанули

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Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова Джо Байдена в отношении председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее американский лидер назвал своего китайского коллегу «диктатором».

Как заметил Маслов, на слова Байдена отреагировал не только китайский МИД, но и жители страны в социальных сетях.

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«Они не просто обиделись, мне кажется, они даже психанули. Помимо заявления МИД, была еще и реакция китайских пабликов, причем естественная, а не стимулированная властями, как говорится, крик души», — отметил эксперт.

Для граждан Китая Си Цзиньпин не просто лидер, он давно превратился в символ, добавил Маслов.