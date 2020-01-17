Директор Фонда энергетического развития прокомментировал вывод Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Компании «Газпрома» — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявление в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA). Они хотят вывести свои структуры из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.

Заявку должны рассмотреть до 23 мая после проведения консультаций со странами-участница Евросоюза.

«Действительно, это возможно. Но там ведь вопрос не только в Германии. Есть ряд стран — „доброжелателей“, который, конечно, будут пытаться блокировать такое решение. Я думаю, что сама Германия поддерживает данную инициативу, тем более — с учетом проблем по „Северному потоку-2“. Да, это вопрос имплементации данных решений на уровне Европейского союза», — заявил Пикин.

Эксперт считает, что Германия одобрит заявку.