Мир 04 сентября 2023, 18:14 Директор фонда энергетического развития Пикин: Европе дорого обошлась энергонезависимость от российских поставок

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Странам Европейского союза очень дорого обошлась независимость от российских поставок энергоносителей. Об этом сообщил директор фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, европейские страны пережили большие ценовые потрясения. Так, укрепление независимости от российских поставок оценивается примерно в триллион евро.

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Пикин также отметил, что изменения коснулись и логистики поставок нефти — Россия поставляет сырье преимущественно в сторону Юго-Восточной Азии, Индии, Ближнего Востока.