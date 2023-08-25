Мир 25 августа 2023, 17:56 Директор ФК «Монако» не исключил продажу Головина другому клубу Директор «Монако» Скуро: россиянина Головина можно продать на выгодных условиях РИА «Новости»

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Директор французского футбольного клуба «Монако» Тьяго Скуро отметил, что команда теоретически готова продать российского полузащитника Александра Головина, на только на выгодных для себя условиях. Заявление прозвучало в интервью изданию Metaratings.

На вопрос журналиста, можно ли «сделать прибыль» на Головине, Скуро ответил утвердительно.

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«К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения», — подчеркнул он.

Конкретные суммы собеседник издания разглашать отказался.

Директор французского клуба также назвал Головина «важным футболистом», который всегда «выкладывается на максимум», и добавил, что спортсмен, несомненно, продолжит прогрессировать в чемпионате Франции.

Александр Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, контракт действует до конца июня 2026-го. За пять лет полузащитник провел 178 матчей, забил 25 мячей и совершил 33 результативные передачи.