25 августа 2023, 17:56
Директор ФК «Монако» не исключил продажу Головина другому клубу
Директор «Монако» Скуро: россиянина Головина можно продать на выгодных условиях
Директор французского футбольного клуба «Монако» Тьяго Скуро отметил, что команда теоретически готова продать российского полузащитника Александра Головина, на только на выгодных для себя условиях. Заявление прозвучало в интервью изданию Metaratings.
На вопрос журналиста, можно ли «сделать прибыль» на Головине, Скуро ответил утвердительно.
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«К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения», — подчеркнул он.
Конкретные суммы собеседник издания разглашать отказался.
Директор французского клуба также назвал Головина «важным футболистом», который всегда «выкладывается на максимум», и добавил, что спортсмен, несомненно, продолжит прогрессировать в чемпионате Франции.
Александр Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, контракт действует до конца июня 2026-го. За пять лет полузащитник провел 178 матчей, забил 25 мячей и совершил 33 результативные передачи.
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