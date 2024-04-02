Мир 02 апреля 2024, 18:39 Директор ФЭР Пикин: цена нефти марки Brent легко достигнет 90 долларов в апреле

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Стоимость нефти марки Brent легко достигнет 90 долларов в апреле из-за нынешней политики ОПЕК по сокращению добычи. Об этом сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, ожидается дефицит предложения на рынке. Перейти отметку в 100 долларов также будет возможно, однако повышение вряд ли будет серьезным.

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«Россия продолжает зарабатывать на поставках, а все дисконты также привязаны к стоимости Brent. Это плюс с точки зрения доходов бюджета и с точки зрения прибыли компаний. Это не может не радовать», — отметил Пикин.